06 Ekim 2019, Pazar

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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuğu olduğu Çaykur Rizespor'u sağanak yağmur altında oynanan maçta 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Maçtan sonra Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ve bordo-mavili futbolcular maçı değerlendirdi. İşte Trabzonspor cephesinin maç sonu açıklamaları...

Giriş Tarihi: 06.10.2019 22:47
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Dinlenme süresi bulamadıklarını kaydeden Karaman, "Normal şartlarda ideal dinlenme süresinin çok altında bir süreyle Rizespor maçına çıktık ve ağır hava şartları da zemini zorlaştırdı.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Rizespor da bu ağır şartlarda iyi mücadele ettiler. Bizim adımıza sevindirici bir galibiyet oldu" dedi.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Sakat oyuncuların durumunun netleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Novak'ın son durumunu doktor kontrolünden sonra öğrenebiliriz.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Bugün sağlık durumu ile ilgili sıcağı sıcağına bir şey söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Abdülkadir Parmak: Gerçekten yağmur bizi zorladı. Pas oyununa dayalı sistemimiz var. Mücadelemizi sonuna kadar verdik, çok güzel goller bulduk. Maçı aldık çok mutluyuz.

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