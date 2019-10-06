06 Ekim 2019, Pazar
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuğu olduğu Çaykur Rizespor'u sağanak yağmur altında oynanan maçta 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Maçtan sonra Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ve bordo-mavili futbolcular maçı değerlendirdi. İşte Trabzonspor cephesinin maç sonu açıklamaları...
Giriş Tarihi: 06.10.2019 22:47
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