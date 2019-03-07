07 Mart 2019, Perşembe
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Trabzonspor'da Olcay Şahan idmana çıktı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana affedilen Olcay Şahan'da katıldı. Ayrıca idmanda Kıbrıs'ta yaşayan Irmak Asena ve Coşkun Karadağ çiftinin bir yaşına giren çocukları Mavi Fırtına'nın doğum gününü kutladı.
Giriş Tarihi: 07.03.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 14:46
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