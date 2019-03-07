07 Mart 2019, Perşembe

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Trabzonspor'da Olcay Şahan idmana çıktı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana affedilen Olcay Şahan'da katıldı. Ayrıca idmanda Kıbrıs'ta yaşayan Irmak Asena ve Coşkun Karadağ çiftinin bir yaşına giren çocukları Mavi Fırtına'nın doğum gününü kutladı.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 14:46
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Trabzonspor'da Olcay Şahan idmana çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor'da Olcay Şahan idmana çıktı

Takımda affedilen Olcay Şahan da idmana katıldı. Teknik direktör Ünal Karaman Olcay Şahan'ı böyle karşıladı.

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Trabzonspor'da Olcay Şahan idmana çıktı

Olcay Şahan idmanda bir ara Rodallega ile sohbet etti.

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Trabzonspor'da Olcay Şahan idmana çıktı

Ayrıca idmanda Kıbrıs'ta yaşayan Irmak Asena ve Coşkun Karadağ çiftinin bir yaşına giren çocukları Mavi Fırtına'nın doğum gününü kutladı.

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Trabzonspor'da Olcay Şahan idmana çıktı
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