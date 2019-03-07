Trabzonspor'da Olcay Şahan idmana çıktı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana affedilen Olcay Şahan'da katıldı. Ayrıca idmanda Kıbrıs'ta yaşayan Irmak Asena ve Coşkun Karadağ çiftinin bir yaşına giren çocukları Mavi Fırtına'nın doğum gününü kutladı.