Ümraniyespor Trabzonspor maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor, Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Trabzonspor, kendi evindeki ilk maçta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalmıştı.