26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Ümraniyespor Trabzonspor maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor, Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Trabzonspor, kendi evindeki ilk maçta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 22:50
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Ümraniyespor Trabzonspor maçından kareler
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Ümraniyespor Trabzonspor maçından kareler
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Ümraniyespor Trabzonspor maçından kareler
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Ümraniyespor Trabzonspor maçından kareler
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Ümraniyespor Trabzonspor maçından kareler
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