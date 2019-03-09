Trabzonspor Akhisarspor maçından kareler

OLCAY 75 GÜN SONRA KADRODA



Trabzonspor'da son olarak 23 Aralık 2018'de ligin 17'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alan ve daha sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, hafta içerisinde affedilip takıma dönmesinin ardından Akhisarspor maçı kadrosunda da kendisine yer buldu.