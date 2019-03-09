09 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor Akhisarspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u konul etti. İşte maçtan fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 09.03.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 18:18
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Trabzonspor Akhisarspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Akhisarspor'u konuk etti.

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Trabzonspor Akhisarspor maçından kareler

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Akhisarspor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun önemli kısmının boş olduğu görülürken, maça gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.

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Trabzonspor Akhisarspor maçından kareler

OLCAY 75 GÜN SONRA KADRODA

Trabzonspor'da son olarak 23 Aralık 2018'de ligin 17'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alan ve daha sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, hafta içerisinde affedilip takıma dönmesinin ardından Akhisarspor maçı kadrosunda da kendisine yer buldu.

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Trabzonspor Akhisarspor maçından kareler

KORAY İLK KEZ

Bu arada Trabzonspor'un alt yapısından A takıma dahil edilen genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, Akhisarspor maçıyla birlikte ilk kez A takımda maç kadrosunda şans buldu.

İşte maçtan kareler...

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Trabzonspor Akhisarspor maçından kareler
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