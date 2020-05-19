Gençlik Marşı'nı söyleyen Süper Lig ekipleri Galatasaray'ı pas geçti!

Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından Gençlik Marşı'nı söyledi. Ligde yer alan 17 takım da birbirlerini etiketleyerek Gençlik Marşı'nı okurken, Galatasaray'ın yer almaması dikkat çekti. Kulüplerin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı. İşte o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 00:11 ABONE OL