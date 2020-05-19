20 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Gençlik Marşı'nı söyleyen Süper Lig ekipleri Galatasaray'ı pas geçti!

Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından Gençlik Marşı'nı söyledi. Ligde yer alan 17 takım da birbirlerini etiketleyerek Gençlik Marşı'nı okurken, Galatasaray'ın yer almaması dikkat çekti. Kulüplerin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 00:11
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Gençlik Marşı'nı söyleyen Süper Lig ekipleri Galatasaray'ı pas geçti!

Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birlik ve beraberlik mesajları verilmeye devam ediliyor.

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Gençlik Marşı'nı söyleyen Süper Lig ekipleri Galatasaray'ı pas geçti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası tüm Türkiye saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okurken, Süper Lig ekipleri de sosyal medya hesaplarından birbirlerini etiketleyerek Gençlik Marşı'nı söylediler. 17 takım da birbirlerini etiketleyerek Gençlik Marşı'nı okurken, hiçbir takımın Galatasaray'ı etiketlememesi dikkat çekti. İşte Süper Lig ekiplerinin paylaşımları...

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Gençlik Marşı'nı söyleyen Süper Lig ekipleri Galatasaray'ı pas geçti!

BEŞİKTAŞ

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Gençlik Marşı'nı söyleyen Süper Lig ekipleri Galatasaray'ı pas geçti!

FENERBAHÇE

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Gençlik Marşı'nı söyleyen Süper Lig ekipleri Galatasaray'ı pas geçti!

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