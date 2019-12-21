Trabzonspor her konuda anlaştı! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor

Yoluna iki kulvarda devam eden Trabzonspor, şampiyonluk yolunda iki rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı hafta kazanıp puan farkını açmak istiyor. Ligde heyecan sürerken bir yandan da transfer görüşmelerini sürdüren bordo-mavili ekip ilk transfer bombasını patlattı! Transferi için her konuda anlaşılan yıldız oyuncu, Türkiye'ye davet edildi. İşte taraftarı heyecanlandıracak transferin detayları...