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Trabzonspor her konuda anlaştı! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor

Yoluna iki kulvarda devam eden Trabzonspor, şampiyonluk yolunda iki rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı hafta kazanıp puan farkını açmak istiyor. Ligde heyecan sürerken bir yandan da transfer görüşmelerini sürdüren bordo-mavili ekip ilk transfer bombasını patlattı! Transferi için her konuda anlaşılan yıldız oyuncu, Türkiye'ye davet edildi. İşte taraftarı heyecanlandıracak transferin detayları...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:23
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Trabzonspor her konuda anlaştı! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor ara transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.

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Trabzonspor her konuda anlaştı! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor

Bu sezon gözünü şampiyonluğa diken bordo-mavililer transferde büyük oynamaya karar verdi.

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Trabzonspor her konuda anlaştı! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor

İyi bir sezon geçiren Trabzonspor, takımdaki eksik bölgeleri beklerken somut adımlar atmaya başladı.

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Trabzonspor her konuda anlaştı! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor

Ara transfer dönemi için hummalı bir çalışma içine giren bordo-mavililer transferde mutlu sona ulaştı.

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Trabzonspor her konuda anlaştı! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor

Buna göre yıldız futbolcunun kulübüne resmi teklif yapan Fırtına, transferi kiralık olarak bitirdi.

İşte transferin detayları...

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