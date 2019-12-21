21 Aralık 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor her konuda anlaştı! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor
Yoluna iki kulvarda devam eden Trabzonspor, şampiyonluk yolunda iki rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı hafta kazanıp puan farkını açmak istiyor. Ligde heyecan sürerken bir yandan da transfer görüşmelerini sürdüren bordo-mavili ekip ilk transfer bombasını patlattı! Transferi için her konuda anlaşılan yıldız oyuncu, Türkiye'ye davet edildi. İşte taraftarı heyecanlandıracak transferin detayları...
Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:23
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı