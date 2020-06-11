11 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Trabzonspor’a coşkulu uğurlama

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan İzmir'e gitti. Bordo mavili kafile taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde uğurlandı.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 22:07
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Trabzonspor’a coşkulu uğurlama

Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.

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Trabzonspor’a coşkulu uğurlama

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden Trabzon Havalimanı'na hareket eden kafileye, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.

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Trabzonspor’a coşkulu uğurlama
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Trabzonspor’a coşkulu uğurlama
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