Fırtına zamanı! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda, "Hepimiz zorlu bir dönem geçirdik. Bu süreçte futbolu çok özledik. Ligde zirvedeyiz ve koltuğumuzu korumak zorundayız. Göztepe maçı dahil kalan maçlarımız çok zor geçecek. Bunun bilincinde hazırlığımızı yaptık" diye konuştu.