12 Haziran 2020, Cuma

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Fırtına zamanı! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'in 27'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan zorlu karşılaşmada bordo-mavililer sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu nedenle kritik maç öncesi Hüseyin Çimşir oyuncuları uyarılarda bulundu. İşte Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmada her iki takımında sahaya çıkması beklenen 11'ler...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 01:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 06:35
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Fırtına zamanı! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de 53 puan ve averajla Başakşehir'in önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kalan 8 maçın startını bugün İzmir'de verecek. Bordo-mavilililer ligin ilk yarısında 1-0 kaybettiği rakibinden hem rövanşı almak hem de liderliğini korumak istiyor.

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Fırtına zamanı! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda, "Hepimiz zorlu bir dönem geçirdik. Bu süreçte futbolu çok özledik. Ligde zirvedeyiz ve koltuğumuzu korumak zorundayız. Göztepe maçı dahil kalan maçlarımız çok zor geçecek. Bunun bilincinde hazırlığımızı yaptık" diye konuştu.

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Fırtına zamanı! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i

SOSA'DAN YOKSUN

Trabzonspor'da arka adalesindeki sertleşme nedeniyle bir süredir idmanlara katılamayan kaptan Sosa riske atılmayacak. 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, kafilede yer aldı ancak maçta oynamayacak. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe kupa rövanşında da dinlendirilmesi bekleniyor. Bordomavili takımda Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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Fırtına zamanı! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Fırtına, deplasman maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer rakip sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, rakip sahalarda topladığı 23 puanla bu anlamda ilk sırada yer aldı. Trabzonspor, liderlik yarışını yakından ilgilendiren iki zorlu dış saha maçını üst üste oynayacak, Göztepe'nin ardından Alanya'ya konuk olacak.

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Fırtına zamanı! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER
GÖZTEPE

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