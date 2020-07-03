Zirvede sürpriz takım! İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle çoğu futbol liginde olduğu gibi Süper Lig'de de maçlar askıya alınmıştı. Vaka sayılarının azalmasının ardından maçlar seyircisiz olarak kaldığı yerden devam ederken, hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Süper Lig'de corona virüsü salgınının ardından 3 maç oynanırken, pandemi sonrası oluşan puan durumunda zirvede sürpriz bir takım yer aldı. İşte corona virüsü pandemisi sonrası Süper Lig'deki puan durumu...

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 20:44 ABONE OL