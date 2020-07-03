03 Temmuz 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Zirvede sürpriz takım! İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle çoğu futbol liginde olduğu gibi Süper Lig'de de maçlar askıya alınmıştı. Vaka sayılarının azalmasının ardından maçlar seyircisiz olarak kaldığı yerden devam ederken, hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Süper Lig'de corona virüsü salgınının ardından 3 maç oynanırken, pandemi sonrası oluşan puan durumunda zirvede sürpriz bir takım yer aldı. İşte corona virüsü pandemisi sonrası Süper Lig'deki puan durumu...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 20:44
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Zirvede sürpriz takım! İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetlerine de ara verilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zirvede sürpriz takım! İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de 19 Mart'ta ertelenmiş 12 Haziran'da karşılaşmalar seyircisiz olarak tekrar oynanmaya başlamıştı.

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Zirvede sürpriz takım! İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Süper Lig'de pandemi arasının ardından 3 hafta oynandı. Seyircisiz oynanan maçlarda deplasman takımlarının seyircili oynanan maçlara nazaran daha fazla puan topladığı dikkat çekti.

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Zirvede sürpriz takım! İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Peki pandemi sonrası lig yeni başlamış olsaydı puan durumu nasıl olacaktı? İşte yanıtı...

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Zirvede sürpriz takım! İşte pandemi sonrası Süper Lig'deki puan durumu

Pandemi ligi puan durumu

1. Kasımpaşa - 9 puan

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