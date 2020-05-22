Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyayı etkilerken spor faaliyetlerinin de durmasına sebep olmuştu. Ülkemizde de kulüpler bu durumdan ekonomik anlamda olumsuz etkilenirken, kulüpler ilk çareyi oyuncularından indirim talep etmekte bulmuştu. Ayrıca gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek isteyen takımlar, oyuncu satışına da gitmeyi planlıyor. İşte devlerin kurtuluş reçetesi olarak gördüğü o isimler...