22 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyayı etkilerken spor faaliyetlerinin de durmasına sebep olmuştu. Ülkemizde de kulüpler bu durumdan ekonomik anlamda olumsuz etkilenirken, kulüpler ilk çareyi oyuncularından indirim talep etmekte bulmuştu. Ayrıca gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek isteyen takımlar, oyuncu satışına da gitmeyi planlıyor. İşte devlerin kurtuluş reçetesi olarak gördüğü o isimler...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:02
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Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi

Süper Lig'de ekonomik anlamda zorda olan pek çok takım gözünü futbolcu satışından elde edeceği rakamlara dikti. İşte o isimler...

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Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi

NAZIM SANGARE
Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare, birçok kulübün gündeminde yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Alman kulüpleri de Sangare için istekli. Antalyaspor, Sangare için 8 milyon TL'lik bir bonservis bedeli belirledi.

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Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi

VICTOR RUIZ
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki İspanyol stoperi Ruiz, kariyerinde birçok önemli kulübün formasını giydi. Napoli, Valencia, Villarreal gibi kulüpler sonrası Beşiktaş'a geldi. La Liga'dan gelecek 3-4 milyon euro üstü bir teklif, siyah beyazlılar için cazip olacaktır.

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Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi

MIHA ZAJC
Fenerbahçe, Sloven oyuncusunu ocak ayında elden çıkarmaya çok yakındı ancak son anda sakatlık yaşayınca kulüpte kaldı. Fenerbahçe, bu kez 5 milyon euro civarında bir teklifi düşünmeden kabul edecektir.

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Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi

CALEB EKUBAN
Trabzonspor'un Ganalı yıldızı için özellikle Arap ülkelerinden ciddi teklifler masada. Ekuban için 10 milyon euro civarında bir teklif Trabzonspor'a ulaştı. Trabzonspor, genç yıldızı için bu teklifi değerlendirmeye aldı.

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