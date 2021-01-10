10 Ocak 2021, Pazar

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Trabzonspor Yunus Mallı'da ısrarcı! Görüşmeler sürüyor

Devre arası transfer döneminde hücum alternatifini çoğaltmak isteyen Trabzonspor, gündemine Yunus Mallı'yı almıştı. Fırtına, milli yıldızla görüşmelerine son sürat devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 10.01.2021 01:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 06:04
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Trabzonspor Yunus Mallı'da ısrarcı! Görüşmeler sürüyor

Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde savunma kurgusunu oturtsa da hücum hattı henüz istenilen seviyede işlemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor Yunus Mallı'da ısrarcı! Görüşmeler sürüyor

Özellikle Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban'ın olmadığı maçlarda Fırtına rakip kaleye gitmekte zorluk çekiyor.

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Trabzonspor Yunus Mallı'da ısrarcı! Görüşmeler sürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı kalite eksikliğinden bahsederken bu durumun ancak transferle çözülebileceğini yönetime iletmişti. Birçok adayla görüşmeler sürerken usta hocanın gözdesi Yunus Mallı.

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Trabzonspor Yunus Mallı'da ısrarcı! Görüşmeler sürüyor

Wolfsburg'da istediği süreleri alamayan 28 yaşındaki oyuncuyla kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.

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Trabzonspor Yunus Mallı'da ısrarcı! Görüşmeler sürüyor

Trabzonspor, kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Yunus Mallı'yı bu konuda ikna etmiş durumda. Taraflar para konusunda ise henüz el sıkışma aşamasına gelemedi.

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