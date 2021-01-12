12 Ocak 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Trabzonspor transferde yeni Sörloth'unu buldu! Yeni forvet...

Süper Lig'in 18. haftasını bay geçen Trabzonspor, bu süreçte transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet takviyesi yapmak isteyen Fırtına, transferde yeni Sörloth'unu buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.01.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 12:44
ABONE OL
  • 1
  • 15
Trabzonspor transferde yeni Sörloth'unu buldu! Yeni forvet...

Trabzonspor'da alınan galibiyetlerin ardından moraller yüksek. Önce deplasmanda Fatih Karagümrük'ü, ardından evinde konuk ettiği Göztepe'yi mağlup ederek tırmanışını sürdüren bordo-mavililer ligin ilk yarısını en iyi şekilde tamamlamak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Trabzonspor transferde yeni Sörloth'unu buldu! Yeni forvet...

9 MAÇTA 20 PUAN

İlk 8 maçta 6 puan alan ve 17. sırada olan bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıktığı 9 karşılaşmada 20 puan topladı.

  • 3
  • 15
Trabzonspor transferde yeni Sörloth'unu buldu! Yeni forvet...

Son 9 maçta bir kez yenilen ve 7. sıraya yükselen camiada Abdullah Avcı güvenoyu alırken, yeniden zirve hesapları yapılmaya başladı.

  • 4
  • 15
Trabzonspor transferde yeni Sörloth'unu buldu! Yeni forvet...

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer devre arasında yapacağı transferlerle kadro kalitesini artırmak istiyor.

  • 5
  • 15
Trabzonspor transferde yeni Sörloth'unu buldu! Yeni forvet...

Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan bordo mavililerde bombalar peş peşe patlayacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör