Trabzonspor transferde yeni Sörloth'unu buldu! Yeni forvet...

Süper Lig'in 18. haftasını bay geçen Trabzonspor, bu süreçte transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet takviyesi yapmak isteyen Fırtına, transferde yeni Sörloth'unu buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 12:44 ABONE OL