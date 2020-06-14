14 Haziran 2020, Pazar

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Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Doğan: Masa başı senaryoları tutmayacak!

Süper Lig'e 87 gün sonra yeniden dönülürken Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürmüştü. Bordo-mavililerin yöneticisi Ertuğrul Doğan, çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Masa başında kurguladığınız senaryolar artık tutmayacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 16:54
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Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Doğan: Masa başı senaryoları tutmayacak!

Camianın şampiyonluğa olan inancı bir kat daha artarken, Trabzonsporlu yönetici Ertuğrul Doğan "Hem sahada hem masada..." mesajı yolladı.

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Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Doğan: Masa başı senaryoları tutmayacak!

Güzel günlere yakın bir bordo-mavi var. Bu inancın ve umudun sebebi de üç aylık bir araya rağmen futboldan kopmayan eksik kalmasına rağmen üç puanı üç golle alan bir Trabzonspor olması.

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Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Doğan: Masa başı senaryoları tutmayacak!

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'ye konuk olan bordo mavililer, iyi oyun ve iyi skorla taraftarını memnun etmeyi başardı.

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Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Doğan: Masa başı senaryoları tutmayacak!

Hem de kaptanı, saha içi lideri Jose Sosa olmamasına rağmen.

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Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Doğan: Masa başı senaryoları tutmayacak!

ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI
Hüseyin Çimşir yönetiminde, Göztepe gibi zorlu bir rakip karşısında sergilenen akıllı oyun ve 3-1'lik skor, takımı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı.

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