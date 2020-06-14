14 Haziran 2020, Pazar

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Trabzonspor Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürdü!

87 gün sonra Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Trabzonspor, Göztepe deplasmanına çıkmış ve karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bordo-mavililer salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması için çalışmalarını sürdürdü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 15:03
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Trabzonspor Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürdü!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürdü!

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürdü!

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. İşte son idmandan dikkat çeken kareler...

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Trabzonspor Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürdü!
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Trabzonspor Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürdü!
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