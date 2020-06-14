Trabzonspor Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürdü!

87 gün sonra Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Trabzonspor, Göztepe deplasmanına çıkmış ve karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bordo-mavililer salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması için çalışmalarını sürdürdü. İşte o kareler...