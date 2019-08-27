28 Ağustos 2019, Çarşamba

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İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Haftanın mücadelesinde gözler iki takımın tecrübeli teknik direktörleri Ersun Yanal ve Ünal Karaman'a çevrildi. Yanal ve Karaman'ın maç öncesi talebeleri hakkında alacakları kararlar sonucu belirleyecek. Peki, iki ekip bu zorlu karşılaşmada sahaya hangi ilk 11'le çıkacak? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 23:36 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 07:09
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İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Süper Lig'de ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler Trabzonspor'u da devirerek iyi gidişatını devam ettirmek istiyor.

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İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Trabzonspor ise senelerdir süren Kadıköy'deki galibiyet hasretini dindirmek için sahada olacak.

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İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

1 Eylül Pazar günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak olan mücadele 21.45'te başlayacak.

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İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Zorlu karşılaşmada sahada ve VAR odasında görev yapacak hakemler ise henüz açıklanmadı.

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İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin Trabzonspor maçında oynanması beklenmiyor.

İşte haftanın maçında her iki takımın muhtemel 11'leri...

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