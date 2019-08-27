28 Ağustos 2019, Çarşamba
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İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Haftanın mücadelesinde gözler iki takımın tecrübeli teknik direktörleri Ersun Yanal ve Ünal Karaman'a çevrildi. Yanal ve Karaman'ın maç öncesi talebeleri hakkında alacakları kararlar sonucu belirleyecek. Peki, iki ekip bu zorlu karşılaşmada sahaya hangi ilk 11'le çıkacak? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 27.08.2019 23:36 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 07:09
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