30 Ağustos 2020, Pazar

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Alexander Sörloth İtalyan devinin listesine girdi! İşte o takım

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 24 gol atarak zirvede bitiren Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth'un talipleri her geçen gün artıyor. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, "Sörloth için sadece Leipzig'in teklifi var" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basınından ise bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 11:14
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Alexander Sörloth İtalyan devinin listesine girdi! İşte o takım

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'un talipleri artıyor...

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Alexander Sörloth İtalyan devinin listesine girdi! İşte o takım

AĞAOĞLU LEIPZIG'İ AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün verdiği demeçte ise Alexander Sörloth için en ısrarcı kulübün Leipzig olduğunu ve beklentilerin altında bir teklif verdiklerini duyurmuştu.

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Alexander Sörloth İtalyan devinin listesine girdi! İşte o takım

Geçtiğimiz sezonda Trabzonspor'u sırtlayan isimlerin başında gelen Norveçli golcü için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

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Alexander Sörloth İtalyan devinin listesine girdi! İşte o takım

Football Italia'nın haberine göre; Serie A'yı geçen seneyi lider Juventus'un 1 puan gerisinde 2. olarak bitiren Inter, 25 yaşındaki golcüyü istiyor.

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Alexander Sörloth İtalyan devinin listesine girdi! İşte o takım

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Habere göre; birçok Avrupa kulübü Norveçli yıldızı isterken, Inter'in transferde ciddi olduğu yazıldı.

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