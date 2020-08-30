Alexander Sörloth İtalyan devinin listesine girdi! İşte o takım

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 24 gol atarak zirvede bitiren Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth'un talipleri her geçen gün artıyor. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, "Sörloth için sadece Leipzig'in teklifi var" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basınından ise bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.08.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 11:14 ABONE OL