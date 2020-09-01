01 Eylül 2020, Salı

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Süper Lig ekibinden Anderson Talisca bombası! Menajeriyle temasa geçildi

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlılarda iyi bir performans gösteren Anderson Talisca'da flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Süper Lig ekibi, Brezilyalı yıldızın menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 16:48
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Süper Lig ekibinden Anderson Talisca bombası! Menajeriyle temasa geçildi

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun başlamasına az bir zaman kala tüm ekipler transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig ekibinden Anderson Talisca bombası! Menajeriyle temasa geçildi

Yenilenmiş kadrolarla şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak olan Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor eksik kalan bölgeler için girişimlerini sürdürüyor.

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Süper Lig ekibinden Anderson Talisca bombası! Menajeriyle temasa geçildi

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

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Süper Lig ekibinden Anderson Talisca bombası! Menajeriyle temasa geçildi

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcu için ezeli rakip devreye girdi.

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Süper Lig ekibinden Anderson Talisca bombası! Menajeriyle temasa geçildi

TRABZONSPOR'DAN TALISCA BOMBASI!
Türkiye'nin haberine göre, Trabzonspor, Sosa'nın boşluğunu Talisca ile doldurmayı amaçlıyor.

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