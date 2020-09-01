Süper Lig ekibinden Anderson Talisca bombası! Menajeriyle temasa geçildi

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlılarda iyi bir performans gösteren Anderson Talisca'da flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Süper Lig ekibi, Brezilyalı yıldızın menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar...