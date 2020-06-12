12 Haziran 2020, Cuma

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Süper Lig resmen başlıyor! İşte yeni dönemde alınan önlemler ve yeni kurallar

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkilemiş ve spor faaliyetlerinin de durmasına neden olmuştu. Ülkemizde de en son Süper Lig maçı 17 Mart'ta oynandıktan sonra, karşılaşmalar ertelenmişti. Pandemiye karşı başarılı mücadelenin ardından vaka sayılarının ön görülen seviyeye inmesiyle birlikte, Süper Lig'in çeşitli önlemler kapsamında başlatılacağı açıklanmıştı. Peki, yeni dönemde alınan önlemler neler? Hangi kurallarda mücadeleler oynanacak? İşte madde madde tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:39
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Süper Lig resmen başlıyor! İşte yeni dönemde alınan önlemler ve yeni kurallar

Süper Lig'de yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ara verilen 2019-20 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra 12 Haziran'da oynanacak maçlarla devam edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig resmen başlıyor! İşte yeni dönemde alınan önlemler ve yeni kurallar

Öte yandan TFF, olası bir virüs bulaşı için de kurallarını koymuş durumda. İşte 'yeni normal'de oynanacak maçlardaki önlemler;

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Süper Lig resmen başlıyor! İşte yeni dönemde alınan önlemler ve yeni kurallar

- Müsabakalar seyircisiz oynanacak.

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Süper Lig resmen başlıyor! İşte yeni dönemde alınan önlemler ve yeni kurallar

- Takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

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Süper Lig resmen başlıyor! İşte yeni dönemde alınan önlemler ve yeni kurallar

- Tüm odaların yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanacak.

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