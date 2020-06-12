Süper Lig resmen başlıyor! İşte yeni dönemde alınan önlemler ve yeni kurallar

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkilemiş ve spor faaliyetlerinin de durmasına neden olmuştu. Ülkemizde de en son Süper Lig maçı 17 Mart'ta oynandıktan sonra, karşılaşmalar ertelenmişti. Pandemiye karşı başarılı mücadelenin ardından vaka sayılarının ön görülen seviyeye inmesiyle birlikte, Süper Lig'in çeşitli önlemler kapsamında başlatılacağı açıklanmıştı. Peki, yeni dönemde alınan önlemler neler? Hangi kurallarda mücadeleler oynanacak? İşte madde madde tüm detaylar...