13 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Göztepe - Trabzonspor maçından kareler

Corona virüsü nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'de hasret sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe'ye konuk oldu. İşte karşılaşmadan özel kareler...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 00:09
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Göztepe - Trabzonspor maçından kareler

Süper Lig'in 27'inci haftasında lider Trabzonspor deplasmanda İzmir temsilcisi Gzötepe ile karşı karşıya geldi.

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Göztepe - Trabzonspor maçından kareler

İşte maçtan kareler...

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Göztepe - Trabzonspor maçından kareler
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Göztepe - Trabzonspor maçından kareler
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Göztepe - Trabzonspor maçından kareler
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