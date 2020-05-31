31 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Bedava bombası! Sörloth'un yanına süper golcü...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Bordo-mavililer gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermenin hesaplarını yaparken bir yandan da yeni sezon için kadro çalışmalarını yürütüyor. Rahmi Anıl Başaran'a imza attıran bordo-mavililerde sürpriz bir golcü gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un bedava kadrosuna katacağı yıldız isim...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 23:12
ABONE OL
  • 1
  • 12
Bedava bombası! Sörloth'un yanına süper golcü...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Trabzonspor çalışmalarına başlamıştı.

  • 2
  • 12
Bedava bombası! Sörloth'un yanına süper golcü...

Ligin en hazır takımı görünümünde olan bordo-mavililerde hedef sezon sonu iki kupayı da müzeye götürmek.

  • 3
  • 12
Bedava bombası! Sörloth'un yanına süper golcü...

Takım belirlenen hedef için çalışmalarına devam ederken yönetim de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı.

  • 4
  • 12
Bedava bombası! Sörloth'un yanına süper golcü...

Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ın ardından Aly Malle içinde anlaşma sağlayan bordo-mavililer trasnferde dur durak bilmiyor.

  • 5
  • 12
Bedava bombası! Sörloth'un yanına süper golcü...

Yusuf Yazıcı'ya karşılık Fransız ekibi Lille'nin Trabzonspor'a gönderdiği Edgar Le kiralık olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyiyordu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör