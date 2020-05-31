Bedava bombası! Sörloth'un yanına süper golcü...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Bordo-mavililer gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermenin hesaplarını yaparken bir yandan da yeni sezon için kadro çalışmalarını yürütüyor. Rahmi Anıl Başaran'a imza attıran bordo-mavililerde sürpriz bir golcü gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un bedava kadrosuna katacağı yıldız isim...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 31.05.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 23:12 ABONE OL