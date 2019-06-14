14 Haziran 2019, Cuma

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Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

Trabzonspor, Wolfsburg'da forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Murat Sağlam ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 11:07
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Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

Trabzonspor, Wolfsburg II ile sözleşmesi biten Murat Sağlam'la el sıkıştı. Dün Trabzon'a gelen 21 yaşındaki sağ bekle masaya oturan yönetim, prensip anlaşmasına vardı.

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Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Murat Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve genellikle sağ bek olarak kullanılıyor.

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Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

Bu sezon Wolfsburg II ile 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti.

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Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

Öte yandan Murat Sağlam, Instagram hesabından menajeriyle beraber Trabzon'a geldiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

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Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

İşte Murat Sağlam'ın sosyal medya paylaşımı

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