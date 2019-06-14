14 Haziran 2019, Cuma
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Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?
Trabzonspor, Wolfsburg'da forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Murat Sağlam ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 11:07
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