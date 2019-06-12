Adebayor bombası! Bedavaya geliyor

Transfer sezonunun başlamasıyla Süper Lig kulüpleri hareketli günler geçiriyor. Yurtiçi ve yurtdışından birçok isimle görüşen kulüpler gelecek sezona kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve Başkan Göksel Gümüşdağ'ın sözleşme yenilemeyeceklerini açıkladığı 35 yaşındaki tecrübeli golcü Emmanuel Adebayor'un ismi birçok kulüple anılmaya devam ediyor.