12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Adebayor bombası! Bedavaya geliyor

Transfer sezonunun başlamasıyla Süper Lig kulüpleri hareketli günler geçiriyor. Yurtiçi ve yurtdışından birçok isimle görüşen kulüpler gelecek sezona kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve Başkan Göksel Gümüşdağ'ın sözleşme yenilemeyeceklerini açıkladığı 35 yaşındaki tecrübeli golcü Emmanuel Adebayor'un ismi birçok kulüple anılmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 12.06.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 07:52
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Adebayor bombası! Bedavaya geliyor

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla birçok kulüp girişimlerine hız verdi.

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Adebayor bombası! Bedavaya geliyor

Yurtdışından birçok oyuncuyla görüşmeler sürerken yurtiçi transferlerde de büyük sürprizler yaşanmaya devam ediyor.

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Adebayor bombası! Bedavaya geliyor

Transferde büyük sürpriz... Başakşehir dün teknik direktör olarak Okan Buruk'u açıklarken başkan Göksel Gümüşdağ "Sözleşmesi biten Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile devam etmeyeceğiz" dedi.

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Adebayor bombası! Bedavaya geliyor

Beklenen bu gelişme üzerine Emmanuel Adebayor'un adı forvet arayan Trabzonspor ile birlikte geçmeye başladı.

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Adebayor bombası! Bedavaya geliyor

Menajerler, Togolu yıldızı bordo-mavili kulübe önerdi. Karadeniz ekibinin idarecileri de kararı teknik direktör Ünal Karaman'a bıraktı.

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