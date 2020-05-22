22 Mayıs 2020, Cuma

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Alexander Sörloth'u görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ilk 26 haftasında topladığı 53 puanla zirvede bulunan Trabzonspor, 12 Haziran'da yeniden start alacak maçlar için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takım Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışması yaparken, Norveçli yıldız Alexander Sörloth'un son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:19
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Alexander Sörloth'u görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına kesmeden devam etti.

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Alexander Sörloth'u görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

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Alexander Sörloth'u görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali

Antrenman esnasında objektiflere takılan bir fotoğraf sonucunda Alexander Sörloth'un görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

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Alexander Sörloth'u görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali

Gol krallığında ilk sırada yer alan Norveçli golcünün fiziken üst düzey durumda olduğu görüldü.

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Alexander Sörloth'u görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali

Fırtına, bugün saat 17.00'de yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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