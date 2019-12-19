20 Aralık 2019, Cuma

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Maliyeti belli oldu! Ndiaye Süper Lig'e dönüyor

Stoke City, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi Süper Lig ekibine kiralamaya razı oldu. Championship ekibi, kadroda yer açabilmek için Ndiaye'yi isteyen Süper Lig ekibinin teklifini kabul etti.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 19:04
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Maliyeti belli oldu! Ndiaye süper lige dönüyor

Yönetim, teknik heyetin de onayıyla bir süredir, daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye ile ilgileniyordu.

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Maliyeti belli oldu! Ndiaye süper lige dönüyor

Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Senegalli orta sahayı kadrosuna katmak isteyen bordomavililer, resmen kiralama teklifinde bulunmuştu.

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Maliyeti belli oldu! Ndiaye süper lige dönüyor

Ancak İngiliz ekibi ve oyuncu ilk etapta yüksek rakamlar talep edince transfer görüşmeleri askıya alınmıştı.

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Maliyeti belli oldu! Ndiaye süper lige dönüyor

Ama The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre ise Stoke City'nin patronu O'Neill maliyetleri düşürmek için Trabzonspor'un kiralama teklifini kabul etti.

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Maliyeti belli oldu! Ndiaye süper lige dönüyor

Habere göre haftada 35 bin sterlin kazanan 29 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonu ile Trabzonspor'a kiralanacak.

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