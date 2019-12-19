20 Aralık 2019, Cuma
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Maliyeti belli oldu! Ndiaye Süper Lig'e dönüyor
Stoke City, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi Süper Lig ekibine kiralamaya razı oldu. Championship ekibi, kadroda yer açabilmek için Ndiaye'yi isteyen Süper Lig ekibinin teklifini kabul etti.
Giriş Tarihi: 19.12.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 19:04
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