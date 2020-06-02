02 Haziran 2020, Salı

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Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 12:56
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Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Corona virüsü salgını sonrası 12 Haziran'da başlayacak ligler için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir önderliğinde çalışmalarını sürdürdü...

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Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Lig'in 27. haftasında Göztepe'ye konuk olacak bordo mavili ekip, 10.30'da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.

İşte antrenmandan kareler...

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Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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