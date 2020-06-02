Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak açıklaması!

Şampiyonlar Ligi'ne bu kadro ile gideceğiz

Trabzonspor şampiyonluk özlemi çekiyor... Bu hasret bitecek mi? -Ben 'Şampiyonluk özlemini bitirmek için geldim' gibi bir söz vermedim. Genel kurulda yaptığım konuşmada 3-4 yıl sabredilmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü o dönemde yıllık borç, gelirin 4-5 katıydı. Önce ekonomiyi kontrol altına alıp sürdürülebilir bir yapı kurmak gerekiyordu. Bu yüzden önce ekonomiden başladık. İlk adımda kulüpten bir futbolcu 'Trabzonspor küçülemez' diye bir demeç bile verdi. Bunun anlamı sportif disiplin de kaybolmuştu. Önce kadro maliyetini 40 milyondan 16,5 milyon euroya düşürdük. Önümüzdeki sene bu bantta devam edeceğiz. Şampiyon olursak da Şampiyonlar Ligi'ne bu kadro ile gideceğiz. Bu kadro, kupayı alıyorsa, Avrupa'ya gidiyorsa niye bozayım. Tabii ki takviyeler de yapacağız.