20 Şubat 2021, Cumartesi

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Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor'a büyük övgü! "3 puandan daha fazlası"

Süper Lig'in 26. hafta açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 20.02.2021 09:21
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Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor'a büyük övgü! 3 puandan daha fazlası

NECMİ PEREKLİ - ASLANLAR GİBİ

Bunca yıldır futbolun içindeyim, bir takımın şampiyon olduktan sadece bir yıl sonra bu kadar perişan duruma düşmesini anlayamıyorum. Gelelim Trabzonspor'a... Bu takımda 11 eksik var. Yani sahaya neredeyse bambaşka bir takım ile çıktılar.

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Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor'a büyük övgü! 3 puandan daha fazlası

Trabzonspor tüm olumsuzluklara rağmen aslanlar gibi savunmasını yaptı, ayakta kaldı ve rakibine de zor anlar yaşattı. Hani derler ya "Futbol sistem meselesidir" diye. Abdullah Avcı bu takıma bu kadar kısa bir zamanda bir oyun şablonu oturtmuş ki bu kadar eksiğe rağmen kazanmayı başardı.

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Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor'a büyük övgü! 3 puandan daha fazlası

İlk 15 dakika ev sahibi ekibin kontrolü altında geçti. Aykut Kocaman ve ekibi Trabzonspor'u iyi analiz etmiş. Bordo-mavililerin kendi alanında oynamasına müsaade ettiler ve ardından tüm alanı iyi kapatarak Trabzonspor'un inadını ve direncini kırmayı başardılar. Tam oyuna hakim olacağı sırada en çalışkan futbolcusu Deniz Türüç'ün sakatlanıp çıkması Başakşehir'in oyun nizam ve intizamını bozdu. Bundan sonra maça Trabzonspor hakim oldu.

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Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor'a büyük övgü! 3 puandan daha fazlası

Trabzonspor'un en tembel bloğu orta sahasıydı. Berat ve Flavio kendilerine bir aksiyon çizmişler, yeterli paslaşmaları ve ileri hareketlenmeleri yetersizdi. Bu durum ileri uçta kendilerinden gol beklenen adamların oyundan düşmelerine hatta devre dışı kalmalarına sebep oldu.

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Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor'a büyük övgü! 3 puandan daha fazlası

Bakasetas gibi kendisinden çok şey beklenen bir futbolcu dahi bekleneni veremedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bitime az bir süre kala ne düşünmüşse Yusuf Sarı'yı sahaya sürdü.

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