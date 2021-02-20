Trabzonspor tüm olumsuzluklara rağmen aslanlar gibi savunmasını yaptı, ayakta kaldı ve rakibine de zor anlar yaşattı. Hani derler ya "Futbol sistem meselesidir" diye. Abdullah Avcı bu takıma bu kadar kısa bir zamanda bir oyun şablonu oturtmuş ki bu kadar eksiğe rağmen kazanmayı başardı.