Trabzonspor Gaziantep'e hareket etti

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirirken, çalışma sonrası bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Gaziantep'e hareket etti.