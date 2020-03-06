06 Mart 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Trabzonspor Gaziantep'e hareket etti

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç için Gaziantep'e gitti.

Giriş Tarihi: 06.03.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 16:08
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Trabzonspor Gaziantep'e hareket etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için özel uçakla Gaziantep'e gitti.

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Trabzonspor Gaziantep'e hareket etti

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirirken, çalışma sonrası bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Gaziantep'e hareket etti.

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Trabzonspor Gaziantep'e hareket etti

Attığı gollerle takımını ligin zirvesine taşıyan Sörloth'a havalimanında taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, tedavisi süren Pereira ve Hosseini dışında tüm futbolcular kadroda yer aldı.

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Trabzonspor Gaziantep'e hareket etti
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Trabzonspor Gaziantep'e hareket etti
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