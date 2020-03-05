06 Mart 2020, Cuma

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Süper Lig'de sezon sonu ortalık kaynayacak! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Süper Lig'de 24. hafta geride bırakılırken, zirvede yarışı adeta kıran kırana geçiyor. Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken kümede kalma adına da büyük bir mücadele veriliyor. Özellikle 4 büyükler olmak üzere bir çok takım da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için planlarını yapmış durumda. 2020 yılında ülkemizde sözleşmeleri bitecek isimler arasında büyük sürprizler olabilir... İşte Süper Lig'de 2020 yılında sözleşmesi bitecek oyuncular...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 11:52
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Süper Lig'de sezon sonu ortalık kaynayacak! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Türkiye Süper Ligi'nde 2020 yılında transfer bereketi yaşanacak. Birçok futbolcunun sözleşmesi biterken bedavaya yıldız avına çıkacak olan takımlar büyük sürprizlere imza atabilir.

İşte 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular...

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Süper Lig'de sezon sonu ortalık kaynayacak! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Filip Novak

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Süper Lig'de sezon sonu ortalık kaynayacak! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Majid Hosseini

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Süper Lig'de sezon sonu ortalık kaynayacak! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Hasan Ali Kaldırım

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Süper Lig'de sezon sonu ortalık kaynayacak! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Mariano

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