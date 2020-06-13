Uğurcan Çakır'dan büyük fark! Fernando Muslera ve Altay Bayındır...

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan Süper Lig'de heyecan yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden start aldı. 27. hafta iki maçla açılırken, lider Trabzonspor deplasmnda Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. İki takım da pandeminin ardından lige galibiyetle başlarken, genç kaleciler Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynadılar. Öte yandan bu karşılaşmaların ardından büyük fark da ortaya çıktı. İşte detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 13.06.2020 22:37 ABONE OL