13 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Uğurcan Çakır'dan büyük fark! Fernando Muslera ve Altay Bayındır...

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan Süper Lig'de heyecan yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden start aldı. 27. hafta iki maçla açılırken, lider Trabzonspor deplasmnda Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. İki takım da pandeminin ardından lige galibiyetle başlarken, genç kaleciler Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynadılar. Öte yandan bu karşılaşmaların ardından büyük fark da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 22:37
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Uğurcan Çakır'dan büyük fark! Fernando Muslera ve Altay Bayındır...

Süper Lig, yaklaşık 3 aylık corona virüsü arasından sonra Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla geri döndü. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor, ligin kalan bölümüne hata yapmadan başladı.

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Uğurcan Çakır'dan büyük fark! Fernando Muslera ve Altay Bayındır...

TRABZONSPOR 10 KİŞİYLE KAZANDI

Corona virüsü arası sonrası ilk kez sahaya çıkan lider Trabzonspor, deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe'yi devirdi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür'den gelirken, Göztepe'nin golü ise Alpaslan Öztürk'ten geldi.

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Uğurcan Çakır'dan büyük fark! Fernando Muslera ve Altay Bayındır...

Bu sonuçla, Trabzonspor puanını 56 yaparken, Göztepe ise 37 puanda kaldı. Fırtına'da Guilherme kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Uğurcan Çakır'dan büyük fark! Fernando Muslera ve Altay Bayındır...

2 DAKİKADA 2 GOL

Süper Lig'in bir diğer açılış maçında Fenerbahçe sahasında, düşme hattındaki Kayserispor'u ağırladı. Ozan Tufan'ın gördüğü kırmızı kartla maçı uzun süre 10 kişi götüren Fenerbahçe, 59. dakikada Mensah'ın golüyle geri düştü.

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Uğurcan Çakır'dan büyük fark! Fernando Muslera ve Altay Bayındır...

87 ve 88. dakikada Muriqi ve Gustavo ile 2 gol bulan Kanarya, 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43 yaparken, son sıradaki Kayserispor 22 puanda kaldı.

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