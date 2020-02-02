02 Şubat 2020, Pazar
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İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları
Süper Lig'in 20. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Stadı'nda dün akşam nefesleri kesen karşılaşmada hedefteki adamlardan biri hakem Ali Palabıyık oldu. Trabzonspor ve Fenerbahçe cephesi, birçok pozisyondan sonra hakemin çevresini sardı. İlk olarak ev sahibinin itirazı vardı. Bordo-mavililer, bir pozisyonda Vedat Muriç'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesinde penaltı istedi. Fenerbahçe de, Trabzonspor'un ikinci golü öncesi kullanılan kornere tepki gösterdi, topun kendilerinden çıkmadığı yönünde itirazları vardı. İlk yarının son dakikalarında ise Serdar Aziz-Pereira geriliminde Trabzonsporlular hakemden kart bekledi. İkinci 45'te ise Ndiaye'nin golünü Gustavo'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal eden hakem Palabıyık, büyük tepki çekti. İşte mücadelenin tartışmalı pozisyonları...
Giriş Tarihi: 02.02.2020 02:08 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 06:47
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