15 Mart 2019, Cuma

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Trabzonspor Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı (15 Mart 2019)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 13:39
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Trabzonspor Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı (15 Mart 2019)

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı belirtildi.

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Trabzonspor Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı (15 Mart 2019)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekibin, gün içerisinde kara yolu ile Erzurum'a hareket edececeği kaydedildi.

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Trabzonspor Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı (15 Mart 2019)

Antrenmandan fotoğraflar...

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Trabzonspor Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı (15 Mart 2019)
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Trabzonspor Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı (15 Mart 2019)
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