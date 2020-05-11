11 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor! İşte idmandan kareler

Süper Lig lideri Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Bordo-mavililer günün ikinci antrenmanını saat 17.00'de yapacak. İşte ilk idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 15:20
ABONE OL
  • 1
  • 12
Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor! İşte idmandan kareler

Süper Lig'e 12 Haziran'da başlanması kararı üzerine kulüpler çalışmalarını hızlandırdı.

  • 2
  • 12
Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor! İşte idmandan kareler

Şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor'da da lige hazırlık tüm hızıyla sürerken, bordo-mavililer günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

  • 3
  • 12
Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor! İşte idmandan kareler

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan Karadeniz ekibinde futbolcular oldukça neşeyliydi.

  • 4
  • 12
Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor! İşte idmandan kareler

İŞTE ANTRENMANDAN KARELER...

  • 5
  • 12
Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor! İşte idmandan kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör