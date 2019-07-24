24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trabzonspor aradığı golcüyü buldu
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor kadrosuna genç futbolcuları katarak dikkatleri üzerine çekti. Geleceğin birçok yıldız adayını kadrosunda bulunduran Trabzonspor aradığı golcüyü de buldu. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 14:59
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