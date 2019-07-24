Trabzonspor aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor kadrosuna genç futbolcuları katarak dikkatleri üzerine çekti. Geleceğin birçok yıldız adayını kadrosunda bulunduran Trabzonspor aradığı golcüyü de buldu. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 14:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





