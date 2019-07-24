24 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Forvet günü! Bugün açıklanacak

Forvet transfer için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, mutlu sona çok yakın! Listesinde Adebayor, Bony, Keseru, Peralta, Hernandez ve Terodde gibi isimleri bulunduran Bordo-mavililer'in yeni golcüsünü bugün açıklaması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 02:03 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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Forvet günü! Bugün açıklanacak

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Avusturya kampında "Forvet takviyemizi çarşamba veya perşembe günü açıklayacağız" demişti. O gün geldi çattı.

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Forvet günü! Bugün açıklanacak

Bordo-mavililerin bugün yeni golcüyü duyurması bekleniyor. Liste çok kalabalık ama en önemli aday kalitesi ve tecrübesi nedeniyle Adebayor.

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Forvet günü! Bugün açıklanacak

Bordo-mavililer önce, Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki usta forvetin menajeri ile masaya oturdu, kulübün ödeyebileceği rakamı bildirdi ve pazarlıklar başladı.

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Forvet günü! Bugün açıklanacak

Tecrübeli santrfor, Karadeniz ekibine sıcak bakıyor ama bazı şartları var. Dünyaca ünlü forvetin bu olumlu tavrı üzerine temaslar uzun süredir devam ediyor.

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Forvet günü! Bugün açıklanacak

Avusturya kampından İstanbul'a gelecek Ağaoğlu, Togolu forvet ile yüz yüze görüşecek. Yapılacak bu toplantının sonrasında da büyük bir aksilik yaşanmazsa, Emmanuel Adebayor transferi resmi olarak açıklanacak.

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