09 Mart 2021, Salı

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Trabzonspor-Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! "Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar"

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları çarpıcı ifadelerle bu maçı değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.03.2021 10:10
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Trabzonspor-Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar

İki parçalı takım! / Reha Kapsal
Avcı'nın Trabzonspor'a geldikten sonra en zor maçının; topa sahip olmasıyla topu kaybettiği yerde şok ve bölgesel baskısı yapan Alanyspor olacağı belliydi.
Alanyaspor'un saha içindeki senkronizesi hücum ve savunmada Çağdaş Atan ile her hafta gelişim gösteriyor.

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Trabzonspor-Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar

Bordo-mavililer rakibine ön alan baskısı getiremedi. Burada iki stoper Fatih ve Tzavellas ve önlerindeki oyun kurucu Berkan ile çok rahat topu savunmadan hem orta sahalarına hem hücum hattına çok rahat pas oyunuyla geçirdiler.

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Trabzonspor-Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar

Trabzonspor'un ön alan baskısında sıkıntıları olduğundan Alanyaspor, topa sahip olma beceresi, pas oyunu, opsiyonu, oyun hareketliliği, birbirine alan açması ve sahayı genişletip, yeri geldiğinde dikine, öne hücuma çıkan oyuncularla oyun kontrolü eline aldı.

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Trabzonspor-Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar

Avcı, eldeki kısıtlı kadroyu her zaman iyi kullandı ve takımına gelişim sağladı. Yalnız saha içindeki en temel eksikliği ön alan baskısını doğru yapamaması.

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Trabzonspor-Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar

Bunu sürü halinde kademeli olarak rakibe götürmeli. Saha içinde baskıyla beraber tuzak kurmalı, organize ve agresif bir şekilde prese giden oyuncuların sayısını da çoğaltarak bu pres kültürünü istenen seviyeye getiremedi.

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