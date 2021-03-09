09 Mart 2021, Salı
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Trabzonspor-Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! "Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar"
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları çarpıcı ifadelerle bu maçı değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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