REHA KAPSAL - MESAJ!

Trabzonspor'un geçen hafta evinde Alanya'ya kaybettikten sonra üst sıraları zorlaması ve yetişmesi çok zordu. Özellikle Erzurum karşısında nasıl yansıyacağı önemliydi. Oyuncuların bir çoğunun bedenleri saha içinde, akılları sanki lig bitmiş modundaydı. Futbolda kötü oynayabilirsiniz, kötü pas verebilirsiniz, gol de kaçırabilirsiniz, hatta kendi kalenize gol bile atabilirsiniz. Giydiğiniz formaya, armaya, kulübe hedefsiz gibi görünseniz de odaklanmalısınız.