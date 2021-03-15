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15 Mart 2021, Pazartesi
Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor-Trabzonspor maçında o isme ayrı parantez açtı! "Saha içinde kalmalı" Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:22 REHA KAPSAL - MESAJ!
Trabzonspor'un geçen hafta evinde Alanya'ya kaybettikten sonra üst sıraları zorlaması ve yetişmesi çok zordu. Özellikle Erzurum karşısında nasıl yansıyacağı önemliydi. Oyuncuların bir çoğunun bedenleri saha içinde, akılları sanki lig bitmiş modundaydı. Futbolda kötü oynayabilirsiniz, kötü pas verebilirsiniz, gol de kaçırabilirsiniz, hatta kendi kalenize gol bile atabilirsiniz. Giydiğiniz formaya, armaya, kulübe hedefsiz gibi görünseniz de odaklanmalısınız.
Abdullah Avcı, Berat sakat olduğu için orta sahada Yunus Mallı ile maça başladı. Bir futbol takımı, orta sahası kadar konuşur ve rakibe gücünü hissettirir. Flavio'nun performansı burada oynamaya uygundu. Topu daha fazla orta sahada tutup, önde Bakasetas'ı daha çok hücum bağlantısında kullanabilirlerdi.
Hücumda bireysel beceriyle problem çözen Trabzonspor'da hücum hattındaki oyunculara orta sahadan top gelmesi gerekirdi. Hem savunma yapıp, hem de pas trafiğini oluşturacak ve savunma önünde de dengeli bir oyun tercihi çıkaracak olan Flavio, orta sahanın omurgasına Trabzonspor'un oyunları için daha idealdi.
Trabzonspor'un Avcı ile iyi skorlar aldığını, gelişim gösterdiğini dile getirdik. En temel gelişmeyen yön fizik kalitesi ve saha içinde ön alan baskısını takım halinde yapamamaları. Bu baskıyı zaman zaman denemeliler. Denerken de yanlış oyuncular, yanlış yere baskıya gittiğinden ve baskı zaafiyeti oluşturan bölgeyi de doğru seçip yönlendiremediklerinden Erzurumspor, hücum geçişleri sağladı. Üretkensizlikteki en büyük nedenlerden biri de oynayan oyunculardı.
Transfer planlamasında yedeklerin kaliteli olmayışı ve zorlamaması nedeniyle forma rekabeti oluşmayan sürdürülebilir bir performans çıkması da tabii ki zordur. Buna bireysellikleri ve kafalarına göre saha içinde davranmaları eklenince içinden çıkılmaz durum ortaya çıktığı gibi olumsuz performans olarak takıma döndüğü de net bir şekilde görülüyor.
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