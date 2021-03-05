05 Mart 2021, Cuma

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Spor yazarlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ardından flaş sözler!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Zorlu mücadele bordo mavili ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bir deplasmandan daha galibiyet ile ayrılırken, Spor yazarları müsabakanın ardından değerlendirmede bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:13
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Spor yazarlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ardından flaş sözler!

REHA KAPSAL - ANAHTAR

Trabzonspor'un, maç başlangıcı Kasımpaşa'ya göre iyi değildi. İlk 20 dakika rakip daha iyi oynadı. O dakikadan sonra da kontrolü eline alan Trabzonspor, hem topu hem de sahanın kontrolünü iyi yaptı. Djaniny'nin ön alan baskısıyla attığı golden sonra Kasımpaşa hücumda da etkili değildi.

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Spor yazarlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ardından flaş sözler!

Penaltıdan beraberlik golü geldi. Uğurcan penaltılarla ilgili eksiğini geliştirmesi için kaleci antrenörü Haluk hocayla çalışmalı. Geçmiş dönemdeki penaltı gollerinde de topa vurulmadan çok erken bir köşeye atlıyordu. Halbuki son ana kadar beklemesi gerekir. Onun gibi kaliteli kaleci mutlaka bu zafiyet yaşadığı penaltılardaki duruş pozisyonunu düzeltecektir.

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Spor yazarlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ardından flaş sözler!

Maçın genelinde orta sahaların her iki takım tarafından çabuk geçildiği bir 90 dakika izledik. Kasımpaşa ceza sahası içinde daha fazla topla buluşan, hücum aksiyonu yapan bordo-mavililerde, son vuruşlarda beceri eksikliğiyle beraber, kalite eksikliği de görüldü.

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Spor yazarlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ardından flaş sözler!

Trabzonspor'un kenar beki Serkan iyi niyetli ve acemi. Pozisyon oyununu iyi öğrenmeli. Hücum katkısı çok az, Marlon da solda hücuma katkı vermiyor. Abdullah hoca geldikten sonra ne kadar gelişim gösterseler de yetenek eksikliği gibi futbol yorumu ve bilgileri az.

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Spor yazarlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ardından flaş sözler!

Ekuban ve Djaniny, ne zaman savunma arkası koşusu yapsa etkili oluyor. İkisinin de teknik becerisi ve yeteği sınırlı. Fizik ve hızlarıyla iş yapan oyuncular. Şahsi oynuyorlar, bir top da onlara lazım. Dar alan becerileri hemen hemen hiç yok.

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