05 Mart 2021, Cuma
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Spor yazarlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ardından flaş sözler!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Zorlu mücadele bordo mavili ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bir deplasmandan daha galibiyet ile ayrılırken, Spor yazarları müsabakanın ardından değerlendirmede bulundu. İşte o yazılar...
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