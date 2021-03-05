Spor yazarlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ardından flaş sözler!

REHA KAPSAL - ANAHTAR

Trabzonspor'un, maç başlangıcı Kasımpaşa'ya göre iyi değildi. İlk 20 dakika rakip daha iyi oynadı. O dakikadan sonra da kontrolü eline alan Trabzonspor, hem topu hem de sahanın kontrolünü iyi yaptı. Djaniny'nin ön alan baskısıyla attığı golden sonra Kasımpaşa hücumda da etkili değildi.