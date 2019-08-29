Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi

Süper Lig'de üçüncü haftaya girilirken, şampiyonluğun favorisi takımlar lige sürpriz puan kayıplarıyla başladı. Galatasaray 2 maçta 1 puan toplarken, geçtiğimiz sezonun flaş ekibi başakşehir iki maçta puan toplayamadı ve ligin son sırasına yerleşti. Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe ise 2'de 2 yaparak rakiplerine gözdağı verdi. Oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Trabzonspor ise 4 puanla ligin 5'inci sırasında yer alıyor. İddaa, ikinci haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını şimdiden açıkladı. İşte o oranlar...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





