29 Ağustos 2019, Perşembe
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Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi
Süper Lig'de üçüncü haftaya girilirken, şampiyonluğun favorisi takımlar lige sürpriz puan kayıplarıyla başladı. Galatasaray 2 maçta 1 puan toplarken, geçtiğimiz sezonun flaş ekibi başakşehir iki maçta puan toplayamadı ve ligin son sırasına yerleşti. Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe ise 2'de 2 yaparak rakiplerine gözdağı verdi. Oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Trabzonspor ise 4 puanla ligin 5'inci sırasında yer alıyor. İddaa, ikinci haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını şimdiden açıkladı. İşte o oranlar...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 09:57
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