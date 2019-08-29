29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi

Süper Lig'de üçüncü haftaya girilirken, şampiyonluğun favorisi takımlar lige sürpriz puan kayıplarıyla başladı. Galatasaray 2 maçta 1 puan toplarken, geçtiğimiz sezonun flaş ekibi başakşehir iki maçta puan toplayamadı ve ligin son sırasına yerleşti. Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe ise 2'de 2 yaparak rakiplerine gözdağı verdi. Oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Trabzonspor ise 4 puanla ligin 5'inci sırasında yer alıyor. İddaa, ikinci haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını şimdiden açıkladı. İşte o oranlar...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 09:57
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Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi

Süper Lig'de sezonun üçüncü haftasına girilirken, ilk iki haftada sürpriz sonuçlara imza atıldı.

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Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk hafta ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 kaybederken, ikinci hafta evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi

Aslan bu sonuçların ardından ilk iki haftayı 1 puan ve eksi 2 averajla 14. sırada tamamladı.

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Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi

Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı Fenerbahçe, bu sezona bomba gibi başladı.

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Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi

Kanarya, ilk hafta evinde konuk ettiği Gazişehir'i 5 golle geçerken, ikinci hafta Başakşehir deplasmanından da son dakikada bulduğu golle 3 puan ile ayrıldı.

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