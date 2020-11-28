Ankaragücü Trabzonspor maçından sonra yıldız isme övgü dolu sözler! "Şapka çıkarılır"

Afobe'nin arkasından açık alana hücum edecek oyuncunun takımın en hızlısı Ekuban'ın olması gerekir. Ömür'ün de sağ çizgiden yeri geldiğinde de içeri kat ederek pas trafiğine yardım etmesi gerekirdi. Uğurcan'ın ayağına Afobe'den fazla top değiyorsa, Ankaragücü baskısına karşı bordo-mavili defans oyuncuları çok geriye oynuyorsa; savunmadan çıkış planlarının da çok sağlıklı olmadığının göstergesidir.