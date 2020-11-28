28 Kasım 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ankaragücü Trabzonspor maçından sonra yıldız isme övgü dolu sözler! "Şapka çıkarılır"

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Fırtına, Lewis Baker'ın golüyle maçı 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:31
ABONE OL
  • 1
  • 17
Ankaragücü Trabzonspor maçından sonra yıldız isme övgü dolu sözler! Şapka çıkarılır

REHA KAPSAL - ALDATMASIN

Trabzonspor geçen haftaki Erzurum galibiyetinden sonra Ankaragücü deplasmanına da aynı 11'le çıktı. Ekuban, geçen hafta Afobe'nin arkasında 10 numara pozisyonunda oynamıştı. Bu maçta sağ çizgideydi. Abdülkadir, Afobe'nin arkasında başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Ankaragücü Trabzonspor maçından sonra yıldız isme övgü dolu sözler! Şapka çıkarılır

Bunun nedeni Trabzonspor'un geçen hafta topa sahip olamadığı gibi oyuna da hükmedemeyişiydi. Nwakaeme haricinde istenen seviyede olmadıklarından topa sahip olarak oyun oynama felsefesinde sıkıntı yaşadılar.

  • 3
  • 17
Ankaragücü Trabzonspor maçından sonra yıldız isme övgü dolu sözler! Şapka çıkarılır

Afobe'nin arkasından açık alana hücum edecek oyuncunun takımın en hızlısı Ekuban'ın olması gerekir. Ömür'ün de sağ çizgiden yeri geldiğinde de içeri kat ederek pas trafiğine yardım etmesi gerekirdi. Uğurcan'ın ayağına Afobe'den fazla top değiyorsa, Ankaragücü baskısına karşı bordo-mavili defans oyuncuları çok geriye oynuyorsa; savunmadan çıkış planlarının da çok sağlıklı olmadığının göstergesidir.

  • 4
  • 17
Ankaragücü Trabzonspor maçından sonra yıldız isme övgü dolu sözler! Şapka çıkarılır

Tabii ki Trabzonspor'un üretkenlik anlamında ciddi sorunları var. Afobe yetersiz. Nwakaeme geçen seneki formundan ve coşkusundan çok uzak. Abdülkadir Ömür sakatlıktan sonra hala eski seviyesine gelemedi. Bu da Trabzonspor'un hücum bölgesindeki oyununu etkileyen en başlıca nedenlerden biri.

  • 5
  • 17
Ankaragücü Trabzonspor maçından sonra yıldız isme övgü dolu sözler! Şapka çıkarılır

Ekuban da iyi niyetli, zaman zaman dağınık görüntüsü var ve yalnız kalıyor. Bu hücum oyuncuları, Trabzonspor'un hücum çeşitliliğine yön veren belirleyici isimler olmasına rağmen bir tane net pozisyona giremeden A.Gücü karşısında maçı bitirmeleri gelecek adına sıkıntı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör