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Trabzon yerel basınında galibiyet yankıları! "O ne füzeydi öyle"

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaştı ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alınan 3 puan sonrası teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2'de 2 yapan Fırtına hakkında, Trabzon yerel basını övgü dolu sözler sarf etti. İşte galibiyet yankıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 28.11.2020 12:09
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Trabzon yerel basınında galibiyet yankıları! O ne füzeydi öyle

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

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Trabzon yerel basınında galibiyet yankıları! O ne füzeydi öyle

Eddie Newton yönetiminde sezona başlayan ancak ilk 8 haftada 6 puan toplayarak alt sıraları gören Trabzonspor'da yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla yükselişe geçildi.

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Trabzon yerel basınında galibiyet yankıları! O ne füzeydi öyle

Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, iki haftada 6 puan toplayarak ilk 8 haftada topladığı puana ulaşırken, bu sezonun da ilk galibiyet serisini yakaladı.

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Trabzon yerel basınında galibiyet yankıları! O ne füzeydi öyle

GOL YEMEME SERİSİ

Trabzonspor ayrıca ligde 31 maç sonra ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı. Takımın başına geçtiği ilk günden itibaren takım savunmasına önem veren teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, gol yemeden tamamladığı 2019-20 sezonunun 11 ve 12'nci haftalarında oynadığı Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü maçlarının ardından önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve ardından da MKE Ankaragücü karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak üst üste iki maçı gol yemeden kazandı.

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Trabzon yerel basınında galibiyet yankıları! O ne füzeydi öyle

YEREL GAZETELER: TEKER TEKER AVLIYORUZ

Yerel gazeteler, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor'un Ankaragücü deplasmanında 1-0 kazandığı maçın ardından, "Rakipleri teker teker Avlıyoruz" yorumlarını yaptı.

İşte yerel basında öne çıkan yorumlar:

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