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Lewis Baker Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirdi! 4 yıl sonra...

Trabzonspor, yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Lewis Baker'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İngiliz futbolcu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında şık bir frikik golüyle takımına 3 puan kazandıran isim oldu. Böylelikle 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde 4 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 28.11.2020 14:47
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Lewis Baker Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirdi! 4 yıl sonra...

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta futbolseverler mükemmel bir gol izledi. Karşılaşmanın ilk yarısı sona ererken kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına gelen Lewis Baker topa müthiş bir falso ile vurdu.

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Lewis Baker Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirdi! 4 yıl sonra...

Başkent temsilcisinin kalecisi Ricardo tüm çabasıyla topu kurtarmaya çalıştı ancak İngiliz yıldız 'örümcek ağlarını' temizledi. Takım arkadaşları harika gol için Lewis Baker'ı tebrik ettiler.

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Lewis Baker Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirdi! 4 yıl sonra...

Lewis Baker bu sezon daha önce de frikikleri kullanmış ancak bir türlü ağlarla buluşturamamıştı. Bu kez muhteşem vuruşuyla bu şanssızlığını kırdı.

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Lewis Baker Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirdi! 4 yıl sonra...

BU SEZON İLK GOLÜ
Daha önce Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında asist yapan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk golünü Ankaragücü'ne atmış oldu.

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Lewis Baker Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirdi! 4 yıl sonra...

Gol sonrası Baker'ın keyfi bir hayli yerine geldi. Çok daha keyifli bir futbol oynamaya başladı.

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