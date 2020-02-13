13 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında BB Erzurumspor ile Trabzonspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 5-0 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibini 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Öte yandan Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Guilherme, 46. dakikada takımını 2-1 öne geçiren attığı golün ardından dengesini kaybedip direğe çarptı. Yaşadığı sakatlığın ardından oyundan alınan Guilherme, yürekli ağza getirdi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 21:21
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BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, BB. Erzurumspor deplasmanına çıktı. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan bordo-mavililer, yarı finale yükseldi ve Fenerbahçe'yle eşleşti.

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BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...

Maçın 46. dakikasında Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren Guilherme talihsiz bir pozisyon yaşadı. Brezilyalı futbolcu gol vuruşu esnasında dengesini kaybetti ve direğe çarptı.

İŞTE O POZİSYON | İZLEYİN

50. dakikada Guilherme yerini genç futbolcu Safa Kınalı'ya bıraktı.

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BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...

''YARIN NETLİK KAZANACAK''
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir de Guilherme'yle ilgili yaptığı açıklamada, Sakatlanarak oyundan çıkan Guilherme'nin tedavisine başlandığını ifade eden Çimşir, durumunun yarın netlik kazanacağını kaydetti.

İşte mücadeleden kareler...

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BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...
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BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...
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