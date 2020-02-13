BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...

''YARIN NETLİK KAZANACAK''

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir de Guilherme'yle ilgili yaptığı açıklamada, Sakatlanarak oyundan çıkan Guilherme'nin tedavisine başlandığını ifade eden Çimşir, durumunun yarın netlik kazanacağını kaydetti.



İşte mücadeleden kareler...