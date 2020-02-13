13 Şubat 2020, Perşembe
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BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında BB Erzurumspor ile Trabzonspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 5-0 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibini 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Öte yandan Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Guilherme, 46. dakikada takımını 2-1 öne geçiren attığı golün ardından dengesini kaybedip direğe çarptı. Yaşadığı sakatlığın ardından oyundan alınan Guilherme, yürekli ağza getirdi. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 13.02.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 21:21
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