04 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Usta yazarlardan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Usta yazarlar ise karşılaşmayı şu ifadelerle değerlendirdi...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:04
ABONE OL
  • 1
  • 15
Usta yazarlardan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı değerlendirmesi

NECMİ PEREKLİ - GÜMRÜK'TEN GEÇTİ

Bu denli zorlu bir maçta Trabzonspor'un futbol adına ortaya ne koyduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Görmek istediğim sadece 'Trabzonspor zirveye doğru nasıl yükselir' sorusunun cevabıydı. Bunun için de öncelikle 3 puanı bir şekilde keseye koyması gerekirdi. Onu da başardığına göre bence maç sonunda "İstenen sonuca ulaşılmıştır."

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Usta yazarlardan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Elbette ortada her iki takım adına da futbol namına, seyir, temaşa zevkine dair hiçbir kritik ana rastlamadık. Diğer taraftan da Karagümrük'ün Süper Lig'de oynadığı futbola şahit olduktan sonra, Türk futbolunun içinde olduğu perişan duruma da artık hayret etmemekteyim.

  • 3
  • 15
Usta yazarlardan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Teknik analize gelirsek... Trabzonspor'un aldığı 3 puanı ayrı bir yere koyarak, Abdullah Avcı'nın maçın akışı ile ilgili kurduğuna ihtimal verdiğim oyun algoritmasına fazla bakmadım. Sadece karşısında oynayan Karagümrük takımının futbol ve futbolcu kalitesi itibarıyla bu sahalarda oynamasının dahi faul olduğunu ifade etmek isterim.

  • 4
  • 15
Usta yazarlardan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Trabzonspor karşılaşmanın başında oyun üstünlüğünü yakaladı ve bunu maç boyunca da hiçbir anda rakibine kaptırmadı. Dolayısıyla maçın sonucu maç esnasındaki tabloların ne ve nasıl olduğunun hiçbir kıymeti yoktu.

  • 5
  • 15
Usta yazarlardan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Sonucun Trabzonspor lehine sonuçlanacağı belliydi. Karagümrük'ün oyununu her ne kadar beğenmesek de Trabzon'un futbolunun iyiye gittiğini görmek taraftarı memnun etmektedir. Bu konuda sanki bir miktar da ışık gözükmektedir.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör