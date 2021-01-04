Usta yazarlardan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı değerlendirmesi

NECMİ PEREKLİ - GÜMRÜK'TEN GEÇTİ

Bu denli zorlu bir maçta Trabzonspor'un futbol adına ortaya ne koyduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Görmek istediğim sadece 'Trabzonspor zirveye doğru nasıl yükselir' sorusunun cevabıydı. Bunun için de öncelikle 3 puanı bir şekilde keseye koyması gerekirdi. Onu da başardığına göre bence maç sonunda "İstenen sonuca ulaşılmıştır."