Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bu işi bilen bir tek Allah'ın kulu buna cevap versin. Bir de iki haftadır Trabzonspor teknik sorumlusu Newton'un varlığı ile kalması konusu tartışılıp bu taraftarın önüne atılıyor. Yönetim bu şekilde kendini Newton'un arkasına alarak güya eleştiri ve saldırı oklarından kendilerini koruyorlar. Nafile saklanmayın bu takımın bu durumlara düşmesinin tek ve ilk sorumlusu bu kulübün yönetimidir. Fakat bu maç hakkında futbolun temaşa gücü açısından baktığımızda yedi gollü fevkalade mücadeleli ve heyecanlı geçen bir maç. Trabzonspor için fevkalade olumsuz sinyaller veren bir sonuç.