31 Ekim 2020, Cumartesi

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Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri...



Giriş Tarihi: 31.10.2020 08:39
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Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

NECMİ PEREKLİ - OLDU MU ŞİMDİ!

Rakip Kasımpaşa oyunun ilk on beş dakikasında Trabzonspor'u adeta ablukaya aldı. Bilinmez bir sebeptir ki bordo- mavili ekipten bir kişi dahi ki orta sahaya özellikle söylüyorum; ne topa ne de rakibe bir tek müdahalede dahi bulunmadı. Bu oyun tarzı Kasımpaşa'ya ilk golü getirdi. Bu takıma ve bu transferlere bu Newton ne yapacak?

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Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bu işi bilen bir tek Allah'ın kulu buna cevap versin. Bir de iki haftadır Trabzonspor teknik sorumlusu Newton'un varlığı ile kalması konusu tartışılıp bu taraftarın önüne atılıyor. Yönetim bu şekilde kendini Newton'un arkasına alarak güya eleştiri ve saldırı oklarından kendilerini koruyorlar. Nafile saklanmayın bu takımın bu durumlara düşmesinin tek ve ilk sorumlusu bu kulübün yönetimidir. Fakat bu maç hakkında futbolun temaşa gücü açısından baktığımızda yedi gollü fevkalade mücadeleli ve heyecanlı geçen bir maç. Trabzonspor için fevkalade olumsuz sinyaller veren bir sonuç.

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Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Futbolda maçın ağırlığını ve kalitesini her zamanların futbolunda orta saha kalitesi ve kapasitesi belirler. Gelin görün ki Trabzonspor'da böyle bir ağırlık ortaya koyacak ne bir ekip oyunu ve ruhu ne de bireysel yeterlilikte olan takımı sırtlayabilecek vasıfta birisi vardı.

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Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

"MUTLAKA 1. SINIF BİR ELEMANLA AYAĞA KALDIRILMASI GEREKİR"

Forvet hattına gelince... Bu blokun mutlaka birinci sınıf bir eleman ile tekrar ayağa kaldırılması gerekir. Zira rakibi korkutacak, tereddütte düşürecek bir oyuncunun olmadığı malum. Eğer siz bu takımla ilk sıralara oynamak istiyorsanız bu iş, bu ekiple olmaz.

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Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Orta saha ve forvet arasındaki bağlantı konusunda Trabzonspor doku kaybı yaşıyor. Bu aradaki iletişimin mutlaka bir şekilde organize edilmesi gerekir. Kendilerinden yerli futbolcular olarak çok şey beklenen kaleci Uğurcan ve Abdulkadir Ömür bu yılın performansı ile gelecekleri konusunda tehlike sinyalleri vermektedir.

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