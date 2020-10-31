İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (7. hafta)

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam etti. İlk karşılaşmada Gençlerbirliğii sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Günün maçında ise Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte güncel puan durumu...