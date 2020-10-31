31 Ekim 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (7. hafta)

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam etti. İlk karşılaşmada Gençlerbirliğii sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Günün maçında ise Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 21:02 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 21:02
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

21- Ankaragücü - 1 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

20- Denizlispor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

19- Trabzonspor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

18 - Gençlerbirliği - 4 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

17- Kayserispor - 6 Puan

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