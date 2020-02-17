Spor yazarları Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Mikel bile dün hem iyi savunma yaptı hem de hücuma çıktı. Da Costa da tam Trabzonspor'un aradığı stoper olduğunu dün belgeledi. Çok sağlam ve akıllı. Sörloth'un attığı golün asistini yapan Ndiaye, sahada basmadık yer bırakmadı. Ndiaye, Sosa'nın da yükünü hafifletti. Sörloth, 2 golde ceza sahasında Caner ve Guilherme'nin adeta yapışık pozisyonda olduğunu görünce bilerek sert bir top kesti, neden bu topu kesti; çünkü Sörloth biliyordu ki o kestiği top, bu ikiliden birine çarpıp ağlara gidecek. Öyle de oldu zaten.