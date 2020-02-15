16 Şubat 2020, Pazar
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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu (22. hafta)
Süper Lig'de 22. hafta pazar günü oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Günün son maçında ise Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 15.02.2020 22:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 21:57
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