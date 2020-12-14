14 Aralık 2020, Pazartesi

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Bomba patlıyor! Trabzonspor'a gol makinesi

Son dakika Trabzonspor haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gol sorununu çözmek için Alexander Sörloth'un ülkesi Norveç'e yelken açtı. Bordo-mavililer, Norveç Ligi'nde bu sezon 22 gol, 24 asistle parlayan yıldız isim ile masaya oturacak. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 01:07 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 06:14
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Bomba patlıyor! Trabzonspor'a gol makinesi

Bordo-mavili yönetim, devre arası takviyeleri için operasyona erken başladı. Karadeniz devinin ilk hedefi ise hücum oyuncuları almak.

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Bomba patlıyor! Trabzonspor'a gol makinesi

Son 4 Süper Lig maçında kalesinde bir gol görmesine rağmen rakip fileleri de sadece iki kez havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor'da 0-0 sona eren Kayserispor sınavı sonrası yönetim kısa bir toplantı yaptı.

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Bomba patlıyor! Trabzonspor'a gol makinesi

Yönetim kurulu, devre arası takıma direkt oynayabilecek bir forvet ve ofansif orta saha dahil edilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Listenin ilk sırasındaki isim de ortaya çıktı.

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Bomba patlıyor! Trabzonspor'a gol makinesi

Bordo-mavililer, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen 25 yaşındaki Philip Zinckernagel'e teklif yapacak.

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Bomba patlıyor! Trabzonspor'a gol makinesi

Bu sezon takımıyla muhteşem işlere imza atan 1.75 boyundaki yıldızın 31 Aralık'ta bitecek olması nedeniyle yöneticiler hemen görüşmelere başladı.

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