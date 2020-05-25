25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Transfer savaşı başlıyor! Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor...

Süper Lig ekipleri verilen aradan faydalanarak transfer çalışmalarına başlamıştı. Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, Barcelona altyapılı yıldız isim için transferde karşı karşıya gelirken, İspanyol basını da bu haberi okuyucularına taşıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 13:49
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Transfer savaşı başlıyor! Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada şampiyonluk adayları Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, dev bir transfer savaşına girdi.

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Transfer savaşı başlıyor! Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor...

12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig öncesinde 3 kulüp de gelecek sezonun takımını kurmak için kollarını sıvadı.

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Transfer savaşı başlıyor! Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle mali anlamda zarara uğrayan kulüpler, önceliğini düşük maliyetli ya da bonservissiz isimlere yöneltti.

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Transfer savaşı başlıyor! Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor...

Bu bağlamda Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek Aitor Cantalapiedra için amansız bir transfer yarışına girdi.

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Transfer savaşı başlıyor! Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor...

İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor'un ardından oyuncu ile PAOK'un da ilgilendiğini belirtti.

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